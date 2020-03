Coronavirus, decima vittima e venticinque nuovi casi in provincia di Livorno

Livorno, 25 marzo 2020 – C’è la decima vittima del coronavirus Covid-19 nel territorio livornese, relativo alle zone sanitarie di Livorno, Valdicornia ed Elba. Si tratta dell’uomo di 55 anni ricoverato da oltre venti giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Livorno. La conferma arriva dall’azienda Usl Toscana nordovest. Costa Ovest ne ha dato notizia nel pomeriggio (clicca per leggere).

Nel bollettino della Regione Toscana diffuso dall’agenzia d’informazione Toscana Notizie nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, il decesso avvenuto all’ospedale livornese, per motivi legati alle tempistiche di registrazione dei dati, non è presente. Sempre secondo il bollettino regionale, invece, ben 25 sono i nuovi casi di positività. Nel complesso i casi di coronavirus accertati finora nel territorio delle tre zone livornesi salgono a 204. Le persone decedute, invece, arrivano a dieci.

In Toscana, sempre secondo il bollettino, i nuovi casi positivi sono 254 da ieri. Il che fa salire a 3226 il numero dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I decessi nelle ultime ventiquattrore, invece, sono 16 (il dato regionale non contempla, come detto, l’ultimo deceduto a Livorno, ndr), numero che fa salire a 152 i decessi totali dall’inizio dell’epidemia.

A livello nazionale, infine, i nuovi contagiati sono 6153 con 712 nuovi decessi. Complessivamente, in Italia, i contagiati sono finora 80539 con 8165 decessi totali.

Le persone attualmente in terapia, in Toscana come nel resto d’Italia, sono in cura sia con ricoveri ospedalieri che domiciliari.