Accusa un malore e con l’auto finisce contro un muro, donna in codice rosso all’ospedale di Livorno

Livorno, 15 giugno 2021 – Sono serie le condizioni di una donna che, a seguito di un incidente stradale, è stata trasportata all’ospedale di Livorno nel pomeriggio di oggi, martedì 15 giugno, dopo che con la propria auto è andata ad urtare contro un palazzo in piazza della Repubblica.

L’incidente è avvenuto all’angolo con via Giovannetti. La donna, 68 anni, avrebbe accusato un malore mentre era alla guida della propria Toyota finendo contro il muro di un palazzo. Oltre a lei, non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Svs, di cui una con personale medico a bordo che ha prestato le prime cure alla donna, la quale, estratta dall’auto, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale. In piazza della Repubblica si sono recati anche la Polizia municipale ed i Vigili del fuoco.

