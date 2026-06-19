Addio a Igor Protti, il bomber gentile nato a Rimini ma anche cittadino di Livorno

(Marco Ceccarini) Cecina, 19 giugno 2026 – Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Igor Protti, ex attaccante che ha lasciato un segno profondo nelle piazze di Livorno, Bari, Messina, Lazio e Napoli. Protti, il bomber gentile, si è spento all’alba di oggi a Cecina, all’età di 58 anni, dopo aver affrontato una malattia che lui stesso aveva deciso di rendere pubblica nel luglio dello scorso anno.

L’annuncio è stato dato dalla famiglia attraverso un commovente messaggio pubblicato sui social, accompagnato dalle parole che l’ex goleador ha voluto lasciare come ultimo saluto: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale”, esprimendo profonda gratitudine verso la sua famiglia, gli amici ed i tifosi che lo hanno sostenuto durante tutta la sua vita.

Nel suo messaggio ha rivolto un pensiero speciale ai propri cari e alle tifoserie delle squadre in cui ha giocato: “L’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”.

Protti lascia un’eredità importante nel panorama calcistico nazionale. Attaccante prolifico e generoso, ha conquistato l’affetto di migliaia di tifosi grazie alle sue qualità realizzative e al forte legame instaurato con le città che hanno avuto il privilegio di vederlo in campo. In particolare, le esperienze con Bari e Livorno lo hanno consacrato come autentica bandiera sportiva. Nel corso della sua carriera ha inoltre indossato le maglie di Rimini, Virescit Bergamo e Reggiana.

Nato a Rimini il 24 settembre 1967, Protti non aveva mai nascosto il suo forte attaccamento alla Romagna, pur diventando negli anni una figura simbolo della città di Livorno. A testimonianza del legame costruito con i territori che lo hanno accolto, aveva ricevuto la cittadinanza onoraria sia a Livorno sia a Bari. Le città di Rimini, Cecina e Livorno gli hanno conferito le rispettive massime onorificenze comunali.

La famiglia ha comunicato che quanti vorranno rendergli omaggio potranno farlo presso la stanza del commiato Frongillo, al cimitero di Cecina, a partire dalle ore 15 di oggi, venerdì 19 giugno, mentre domani la salma verrà salutata dai tifosi allo stadio di Livorno, il giorno dopo a quello di Rimini, città in cui verrà cremata, quindi le ceneri verranno portate a Bari per essere poi ricondotte a Rimini, dove verranno disperse nel mare romagnolo.

Con la scomparsa di Igor Protti se ne va non soltanto un grande goleador, ma anche un uomo apprezzato per la sua umanità, la sua correttezza e il rapporto autentico costruito nel tempo con tifosi, compagni di squadra e città in cui ha giocato, che ne hanno accompagnato il percorso sportivo e personale.