Aimo, socio del Livorno: “Se la formalizza accettiamo la proposta di Favilla”

Livorno, 25 marzo 2021 – “I soci di maggioranza (Sicrea, Spininvest e Tkt, ndr) sono disposti ad accettare la proposta dell’imprenditore Favilla, non appena questa verrà avanzata, in modo formale, per scritto. Così d’altronde funziona quando si devono chiudere operazioni di una certa rilevanza. Favilla si dice pronto ad immettere due milioni e mezzo nel Livorno. Noi, da parte nostra, siamo disposti a partecipare al ripianamento dei debiti pregressi”.

Così l’amministratore delegato del Livorno, Silvio Aimo, si è espresso parlando nella serata di oggi, giovedì 25 marzo, ai colleghi di Amaranta.it.

Aimo, nell’intervista, ha lasciato intendere che la svolta potrebbe essere vicina. I soci di maggioranza, ovvero lo stesso Aimo attraverso la Tkt, Aldo Spinelli con la Spininvest, Umberto Casella e Guido Presta con Sicrea, sono pronti a ripianare i debiti, in particolare i debiti erariali, a fronte dell’immissione di due milioni e mezzo da parte della Seasif Holding di Franco Favilla. Uno dei punti che fin da principio Favilla ha posto è che i soci di maggioranza, e in modo particolare Spinelli, si facciano carico del risanamento quantomeno dei debiti erariali.

“Se le cose andranno come dovrebbero andare, per il Livorno può aprirsi una nuova fase, dato che Favilla è un imprenditore importante”, ha precisato Aimo ad Amaranta.it. “In ogni caso Favilla sappia che noi siamo per accettare la proposta, se ufficializzata, che ci ha fatto conoscere tramite il presidente Giorgio Heller”.