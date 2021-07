Al Borgo il Palio marinaro, Venezia ancora secondo e Salviano in terza posizione

(Marco Ceccarini) Livorno, 10 luglio 2021 – Il Borgo Cappuccini, dopo la Risiatori, si aggiudica con una bella prestazione anche il Palio marinaro, ancora davanti al Venezia. Dopo una partenza sulla stessa linea, già alla prima boa il gozzo bianconero è riuscito ad unire le forze, abbassare la testa e remare, dominando la gara con determinazione e solidità, nonostante la continua presenza di Venezia e Salviano.

Proprio il Salviano, che a un certo punto aveva dato l’impressione di poter addirittura superare il Cavallino rosso, ha fatto registrare un altro prezioso terzo posto dopo quello della Risiatori, espressione dell’importante lavoro svolto in questi mesi. Quarto è giunto l’Ovosodo, quinto il San San Jacopo, sesta l’Ardenza e settimo il Pontino, davanti al Labrone, scivolato in coda dopo un inizio equilibrato.

Da registrare, sulla barca del Labrone, la presenza di Cristiano Lucarelli, ex capitano del Livorno ed attaccante della Nazionale, attuale allenatore della Ternana, che non ha esitato a scendere in acqua ed a faticare per i colori dei quartieri nord, quelli in cui è nato e cresciuto e ai quali, evidentemente, è rimasto legato.

Da segnalare che il Minipalio, riservato agli Juniores, se l’è aggiudicato anch’esso il Borgo Cappuccini, mentre nel Palio femminile hanno vinto le ragazze dell’Ovosodo.

L’ordine di arrivo del Palio marinaro con i tempi finali:

1) Borgo Cappuccini 10’ 04’’ 35;

2) Venezia 10’ 16’’ 57;

3) Salviano 10’ 23’’ 01;

4) Ovosodo 10’ 34’’ 84;

5) San Jacopo 10’ 35’’ 69;

6) Ardenza 10’ 38’’ 50;

7) Pontino 10’ 50’’ 92;

8) Labrone 11’ 08’’ 08.