Al Venezia davanti al Borgo la Coppa Risiatori numero 47

(Redazione) Livorno, 31 maggio 2026 – Il Venezia conquista la 47ª edizione della Coppa Risiatori, imponendosi al termine di una gara combattuta ed impegnativa sul piano fisico. Alle sue spalle, il Borgo Cappuccini, che ha mantenuto vive le proprie speranze per tutta la competizione, pur restando costantemente a distanza dai vincitori. Sul podio anche l’Ardenza, terza, mentre il Labrone ha chiuso al quarto posto.

La Coppa Risiatori è uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione remiera cittadina e fa parte del trittico che comprende anche il Palio Marinaro e la Coppa Barontini. L’edizione 2026 ha confermato il grande fascino della manifestazione, con una prova selettiva che ha messo a dura prova gli equipaggi lungo il percorso dalla Torre della Meloria fino al porto.

Il Venezia ha preso il comando della gara fin dalle prime fasi, riuscendo a controllare il vantaggio per gran parte del tragitto senza concedere agli avversari la possibilità di un vero recupero. A causa dei lavori che interessano l’area portuale, l’arrivo è stato fissato al ponte girevole anziché nella tradizionale darsena.

L’edizione 2026 si è svolta nell’arco di due giornate, tra sabato e domenica. Ad aprire il programma sono stati il Minipalio, le gare degli equipaggi femminili a dieci remi e le prove degli Special Olympics. Nella caldissima giornata di domenica, invece, è stato il turno degli equipaggi maschili a dieci remi, protagonisti della competizione principale. Tra le donne ha vinto il Labrone, al Borgo è andata invece la vittoria nella categoria Juniores.

Per il Venezia si tratta di un successo particolarmente significativo, arrivato dopo che la Coppa Santa Giulia era stata conquistata dal Borgo Cappuccini. Proprio quest’ultimo, vincitore della Coppa Risiatori nel 2025, si presentava ai nastri di partenza come l’equipaggio da battere.

Le premiazioni della manifestazione sono in programma martedì 2 giugno alle ore 20 in piazza Mazzini, dove verranno celebrati i protagonisti di una delle competizioni più attese del calendario remiero cittadino.