Al via il rush finale, il Mascagni Festival propone cinque eventi in Terrazza

(Angela Simini) Livorno, 29 agosto 2021 – Il rush finale del Mascagni Festival ’21 vede l’accostamento delle novità tecnico-scientifiche alla musica del compositore livornese Pietro Mascagni.

“Un omaggio”, è stato detto durante la conferenza stampa tenuta nella Sala degli Stucchi all’Hotel Palazzo, “al musicista innovativo e grande sperimentatore”. Quindi dal 1° al 5 settembre e il 16 settembre con Immersiva (centro espositivo multisensoriale) in collaborazione con il Bright Festival (nuova concezione di Festival fondata su tecnologia) accompagneranno le manifestazioni in calendario sulla Terrazza Mascagni e di fronte all’Hotel Palazzo con una fantasmagoria di immagini, luci e suoni, che si sposeranno con la musica di Mascagni, accentuandone nuances e timbri.

Già l’anno scorso è stato possibile ammirare la tecnica del videomapping proiettata sul Grand Hotel Palazzo e luci che sembravano uscire dal mare. Ebbene, questa seconda edizione del Festival intende rinnovare l’incanto e propone degli appuntamenti imperdibili, tutti alla Terrazza Mascagni.

Giovedì 2 settembre alle ore 21,30 la tanto attesa band La Rappresentate di lista, in collaborazione con The Cage, incontrerà il pubblico con nuovi racconti “urlare dopo aver pianto”. Interpreti: la cantante Veronica Lucchesi, il polistrumentista Dario Mangiaracina.

Venerdì 3 settembre “Da Mascagni a Morricone” concerto lirico-sinfonico, diretto da Beatrice Venezi, soprano Veronica Maionchi, Orchestra della Toscana.

Sabato 4 settembre, il famoso pianista jazz Danilo Rea si esibirà in “Danilo Rea e Mascagni”.

Domenica 5 settembre, “Le Prospettive dell’Amore” con Laura Morante, Agnese Claisse, drammaturgia di Chiara Ridolfi. Al pianoforte, Massimo Salotti. Ensemble strumentale del Teatro Goldoni, direttore Massimiliano Caldi, consulenza musicologica Fulvio Venturi in collaborazione con Comitato Promotore Pietro Mascagni, Museo di Bagnara di Romagna.

Giovedì 16 settembre: concerto Banda della Polizia di Stato in collaborazione con Ancri e Polizia di Stato, Direttore Maurizio Billi, conduce Marco Mazzocchi.

Modalità di partecipazione.

I biglietti per gli spettacoli dei giorni 3, 4 e 5 settembre sono in vendita alla biglietteria del Teatro Goldoni (tel.0586 204290) dal + martedì al sabato ore 10/13 (anche biglietto singolo) e on line su

Goldoniteatro.it e TicketOne (soltanto biglietti in coppia). Il Concerto della Banda della Polizia di Stato del 16 settembre è ad ingresso libero.

Si ricorda che, come da normative vigenti in materia di certificazione verde, dal 6 agosto 2021 per partecipare agli spettacoli sarà necessario disporre di Green Pass (anche con sola prima dose effettuata) da mostrare all’ingresso in formato cartaceo o digitale.

Tutte le info sugli eventi su Mascagnifestival.it e su Goldoniteatro.it.