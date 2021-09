Al via l’anno scolastico, Salvetti ai ragazzi: “La scuola deve farvi diventare cittadini consapevoli”

(Camelia Ceccarini) Livorno, 14 settembre 2021 – In occasione dell’apertura dell’anno scolastico, che a Livorno e in Toscana prenderà il via domani, mercoledì 15 settembre, il sindaco Luca Salvetti e la vicesindaca Libera Camici, domani mattina faranno un saluto ad alunni ed insegnanti di alcune scuole comunali.

Lo rende noto, attraverso una nota stampa, il Comune di Livorno, che precisa il calendario con gli orari ed il nome del plesso che visiteranno: ore 9.00 scuola secondaria di 1° grado Gamerra (via Veneto 24); ore 9.30 scuola primaria “A. Razzauti” (via Basilicata 2); ore 10.00 scuola infanzia “Pestalozzi” (via Olbia).

Nell’occasione il sindaco Salvetti ha inviato il seguente messaggio agli studenti livornesi: “Inaugurare questo anno scolastico significa sottolineare una vera e propria ripartenza dopo un anno e mezzo di restrizioni, lockdown e didattica a distanza. I giovani hanno particolarmente subito i disagi della pandemia che li ha tenuti lontani dai coetanei, dai luoghi di studio, di sport e divertimento. Inoltre la chiusura delle strutture scolastiche ha creato un grave disagio sociale di cui i giovani hanno pagato il tributo più pesante. La scuola ha lo scopo di educare a diventare cittadini consapevoli e di educare alla cultura, alla capacità di stare con gli altri in armonia e alla socializzazione. È per questo che è necessaria la presenza, che da questo anno scolastico sarà possibile grazie alla campagna di vaccinazione che ha coinvolto tutta la cittadinanza e i giovani sopra i 12 anni. Le classi interamente vaccinate potranno seguire le lezioni senza i dispositivi di protezione individuale e le lezioni di svolgeranno in sicurezza. A questo proposito mi sento di ringraziare i giovani livornesi e le loro famiglie che prestano attenzione alla propria sicurezza ed a quella degli altri. Auguri a tutti di buon anno scolastico!”.