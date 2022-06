Amministrative, ecco i sindaci eletti nei quattro Comuni livornesi andati al voto

(Redazione) Livorno, 13 giugno 2022 – Nei quattro comuni della provincia di Livorno dove si è andati al voto, tre dei quali all’isola d’Elba, le sfide si sono risolte senza particolari colpi di scena.

A Sassetta le amministrative hanno visto l’elezione di Alessandro Guarguaglini, eletto con la percentuale più alta di tutta la provincia, con oltre il 74 per cento dei voti, esattamente il 74,43 per cento, frutto di 63 voti che hanno consegnato sette posti in Consiglio comunale alla lista Sassetta Democratica che lo sosteneva, mentre Barbara Lazzerini Barbara, sostenuta da Sassetta Domani che ha conquistato tre seggi, ha ottenuto 56 voti pari al 25,57 dei consensi.

A Marciana Marina è stata confermata Gabriella Allori. La battaglia elettorale si è consumata tra la sindaca uscente, sostenuta dalla lista Per crescere insieme, e Flavio Mazzei della lista Per Marciana Marina. Alla fine, con 631 voti e il 53,07 per cento andato alla lista che l’ha presentata e che ha conquistato sette seggi, ha vinto la Allori, mentre Mazzei ha ottenuto 558 voti pari al 46,93% con tre posti in Consiglio comunale.

A Campo nell’Elba, invece, ha trionfato Davide Montauti, che ha ottenuto un vero e proprio plebiscito, con 1626 voti e il 70,21 per cento dei suffragi ed otto seggi in Consiglio comunale, mentre il suo avversario, Giancarlo Galli, sostenuto da Scelta di Campo, ha ottenuto 690 voti con quattro seggi alla sua lista, che ha preso il 29,79 per cento.

A Porto Azzurro, infine, ha vinto di misura Maurizio Papi, che si è confermato per il suo sesto mandato. Papi ha ottenuto 1156 voti pari al 54,02 per cento, mentre otto seggi sono andati a La Vela, la lista che lo ha presentato. Enrico Tonietti, con Idea Comune che ha preso quattro seggi, ha ottenuto invece 984 voti pari al 45,98& dei suffragi.