Anche il sindaco Salvetti all’inaugurazione della panchina rossa del Rotary Livorno

(Redazione) Livorno, 26 novembre 2022 – “La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti”, questa la scritta sulla “panchina rossa” che ieri, venerdì 25 novembre, a nome di tutte le donne del Rotary club Livorno, sia consorti che socie del club, è stata inaugurata in piazza della Vittoria, lato piazza Attias, “non lontano da dove solo pochi anni fa si è verificato uno dei molteplici tragici casi di violenza di genere”.

Sulla pagina Facebook del Rotary club Livorno viene dato conto dell’evento, voluto dal gruppo Consorti del club coordinato da Gianna De Gaudenzi, cui hanno partecipato sia il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che la vicesindaco Libera Camici.

La “panchina rossa” è uno dei simboli della lotta alla violenza di genere e in particolare contro le donne. Il Rotary, non solo a Livorno, è da sempre attivo su questo punto.

“Non dobbiamo però sottovalutare molti episodi di violenza, che molto spesso si manifesta con forme subdole, di ricatto psicologico, di dipendenza economica, forme di violenza difficili da individuare e da combattere”, si legge ancora sulla pagina Facebook del club presieduto da Gian Luca Rossi.

