Ancora Italia, assemblea a Roma pensando al decollo di Isp

(Redazione) Livorno, 25 novembre 2022 – Si svolgerà domani a Roma un incontro nazionale tra gli iscritti di Ancora Italia, dopo che nelle scorse settimane il presidente del movimento, Francesco Toscano, si è autosospeso.

L’incontro di domani, per quanto non possa definirsi ufficialmente un congresso, ha comunque il valore di un’assemblea nazionale anche in relazione alla trasformazione del cartello elettorale Italia sovrana e popolare, che alle ultime consultazioni politiche ha accomunato movimenti diversi come Ancora Italia, Partito comunista, Azione civile ed altri, in un vero e proprio partito politico unitario, Isp, di natura sovranista e progressista.

L’appuntamento è per domani, sabato 26 novembre, al Palazzo dei Congressi di via dei Frentani a Roma.