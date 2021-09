Ancora una rissa nel centro di Livorno, questa volta il teatro è piazza della Repubblica

(Redazione) Livorno, 19 settembre 2021 – Ancora disordini nel centro di Livorno. Questa volta a degenerare in rissa, anche se non delle dimensioni di quella di qualche sera fa in via Buontalenti, è stata una discussione innescatasi per futili motivi in un bar di piazza della Repubblica.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e dopo poco si è registrato l’intervento di Polizia e Carabinieri che, non senza fatica, hanno riportato la calma.

Non è chiaro, al momento, se alla rissa hanno preso parte cittadini extra-comunitari od italiani, solo gli uni o gli altri od entrambe le tipologie.