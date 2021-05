Applausi e cori per Christian Volpi, grande affetto per il suo ritorno a casa

(Anna Viola) Livorno, 26 maggio 2021 – A due settimane dall’incidente in via del Levante dove ha perso le gambe, il giovane Christian Volpi, 22 anni, è tornato a casa. Assieme ai familiari e alla fidanzata, il giovane ha trovato ad attenderlo molti amici, un centinaio, che raccolti fuori dalla sua abitazione lo hanno abbracciato e salutato con grande affetto.

Ad accompagnare il giovane a casa è stato il padre, Roberto Volpi, mentre i vicini di casa hanno esposto uno striscione: “Forza Christian, bentornato. Il condominio”.

Grazie anche alla sottoscrizione svolta a suo favore nei giorni scorsi, adesso, Christian potrà acquistare le protesi con cui potrà tornare a camminare.

