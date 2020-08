Auto completamente distrutta dal fuoco davanti all’ippodromo Caprilli

(Marco Ceccarini) Livorno, 14 agosto 2020 – Un’auto ha preso fuoco, probabilmente in autocombustione, davanti all’ingresso dell’ippodromo Caprilli. L’auto, che è andata completamente distrutta, è una Smart bianca di recente immatricolazione. Era parcheggiata nei pressi dalla fermata dell’autobus del Caprilli, direzione San Jacopo, quando per cause ancora da accertare si è sviluppato l’incendio che in breve l’ha distrutta.

L’incendio prima dell’intervento dei Vigili del fuoco (foto Costa Ovest)

Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, pare che a bordo della Smart vi fosse un uomo con il figlio e che entrambi fossero scesi da poco dall’auto per dirigersi sul lato opposto della strada, in prossimità degli scogli dell’Accademia quando, all’improvviso, si sono sviluppati prima il fumo e poi le fiamme. Non è da escludere che il caldo abbia inciso sull’origine dell’incendio.

L’intervento dei Vigiili del fuoco (foto Costa Ovest)

Il fatto è accaduto nella serata di oggi, venerdì 14 agosto, poco prima delle 21. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la strada, che è rimasta aperta al traffico durante le operazioni di spengimento delle fiamme.