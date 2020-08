Barca con famiglia a bordo rischia di affondare in Capraia, solo tanta paura ma nessuna tragedia

Isola di Capraia, 13 agosto 2020 – Solo tanta paura ma nessuna tragedia, per fortuna, nella mattinata di oggi, giovedì 13 agosto, nelle acque dell’isola di Capraia. Attorno alle nove e mezzo un natante, dopo aver iniziato ad imbarcare acqua ed essere finito su un fianco, ha rischiato di affondare nello specchio d’acqua antistante il castello di Capraia.

A bordo della barca c’era una famiglia di quattro persone, tra cui una bambina di sei anni, che è stata soccorsa dalla Guardia costiera giunta sul posto con un gommone. I quattro, sotto choc, sono stati condotti nel piccolo porto dell’isola dove hanno ricevuto le necessarie cure da parte dei volontari dell’Svs.

