Buon compleanno Pietro Mascagni, al Goldoni va in scena anche il Piccolo Marat

(Angela Simini) Livorno, 5 dicembre 2021 – A corollario della ripresa del Piccolo Marat del Centenario, la Fondazione Goldoni, un concerto lirico e una mostra.

Martedì 7 dicembre, nascita di Pietro Mascagni, alle 20,30 va in scena al Teatro Goldoni il concerto “Buon compleanno Mascagni”, pagine sinfoniche mascagnane e ampia selezione da Il Piccolo Marat, che sarà presentato dal giornalista Alessandro Cecchi Paone con Mario Menicagli sul podio dell’Orchestra della Toscana.

L’altra iniziativa è la Mostra “Cento anni di Marat” che sarà allestita nella sala Mascagni del Goldoni: oltre 50 immagini fedelmente riprodotte dagli originali, tra fotografie, locandine, manifesti, lettere, autografi e contratti teatrali a cura dell’Archivio Storico Luca Viganò, pronipote di Irma Viganò, uno dei soprani prediletti da Pietro Mascagni, che la ebbe protagonista nelle primissime edizioni del Piccolo Marat.

