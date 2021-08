Buon Ferragosto ai lettori e agli amici di Costa Ovest

Livorno, 15 agosto 2021 – Nella giornata di Ferragosto il gruppo redazionale di Costa Ovest rivolge un saluto ai propri amici e lettori augurando una serena festa di mezza estate a tutti i cittadini di Livorno e provincia.

L’emissione delle notizie, nella giornata odierna, domenica 15 agosto, festa dell’Assunta, viene sospesa, salvo eventualmente fornire notizie di straordinario o particolare interesse. La regolare emissione riprenderà domani, lunedì 16 agosto. Buon Ferragosto a tutti!

The following two tabs change content below.