Buon Natale e felice anno ai lettori di Costa Ovest e ai cittadini di Livorno e provincia

Livorno, 25 dicembre 2020 – La redazione di Costa Ovest, il primo giornale online fondato a Livorno e provincia, augura un sereno Natale e felice 2021 ai propri lettori ed a tutti i cittadini interessati a conoscere la cronaca e l’attualità del proprio territorio, nella speranza di poter presto tornare alla normalità e di vivere le feste assieme ai propri cari, lasciando alle spalle questo difficile periodo contrassegnato dal coronavirus covid-19.

Oggi, venerdì 25 dicembre, in occasione del Natale, il flusso di informazione di Costa Ovest procederà in forma ridotta e solo per coprire eventuali notizie di straordinaria importanza. Il flusso degli aggiornamenti riprenderà regolarmente domani, sabato 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.