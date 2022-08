Buscemi scrive a Giani dopo i fatti di Castiglioncello: “Mi accusano di essere di Destra e mi snobbano”

(Alex Turrini) Castiglioncello, 3 agosto 2022 – “Hanno detto che non c’era alcun accordo contrattuale con la nostra compagnia, ma in realtà lo spettacolo è stato cancellato per questioni politiche solo perché mi accusano di essere di Destra”.

Lo denuncia, attraverso una lunga lettera indirizzata al presidente della Regione, Toscana, Eugenio Giani, l’attore e regista pisano, Andrea Buscemi, in relazione alla cancellazione dello spettacolo “L’Avaro” di Moliere (pseudonimo di Jean-Baptiste Poquelin, ndr) inizialmente programmata per il 16 agosto a Castel Pasquini di Castiglioncello ma poi unilateralmente disdetto dagli organizzatori nei giorni scorsi.

Buscemi parla di “ostracismo” e “discriminazione” della sua attività artistica in Toscana e richiama Giani ad intervenire sulla “precisa architettura eretta a totale sostegno di alcuni operatori”. Buscemi accusa i promotori di spettacoli in Toscana di discriminarlo per la sua presunta appartenenza al Centrodestra dato che lo stesso Buscemi è stato assessore nella giunta comunale di Pisa guidata da Michele Conti della Lega.

“I fatti di Castiglioncello sono la punta dell’iceberg di un diffuso atteggiamento ostracistico e discriminatorio che la mia attività artistica subisce da molto tempo in Toscana soprattutto in ambito pubblico, e che sembra acuitasi ulteriormente nell’ultimo periodo”, ha scritto Buscemi, secondo cui in Toscana c’è “una precisa architettura eretta a totale sostegno solo di alcuni operatori del settore, completamente a sé stante, una nicchia per privilegiati ed eletti totalmente inespugnabile né avvicinabile da chicchessia: io sono considerato un ‘diverso’, un cane sciolto, e la mia vis polemica irrita perché tocca temi che tutti conoscono ma di cui nessuno ama parlare”.

Da qui, l’appello a Giani: “Non si volti dall’altra parte, anche perché forse non sarò l’unico a cui in futuro verranno fatti questi torti”.

In precedenza l’annullamento del Moliere dal programma di Castel Pasquini aveva innescato una prima polemica da parte di Eva Robin’s, interprete dello spettacolo, che con altre due attrici della compagnia, Martina Benedetti e Livia Castellana, aveva scritto al sindaco di Rosignano Marittimo di cui Castiglioncello è frazione, Daniele Donati, lamentandosi della “discriminazione subita” con la cancellazione dal cartellone. Ma gli organizzatori avevano replicato che non vi era alcuna data fissata ne’ contratti sottoscritti con la compagnia teatrale.