Cameriera livornese uccisa dal giovane compagno a Bastia, che poi si suicida

(Redazione) Livorno, 3 marzo 2022 – Tragedia a Bastia, in Corsica. Una cameriera livornese di 46 anni, Alessandra Frati, è stata uccisa a coltellate ieri, giovedì 2 marzo, dal suo giovane compagno di 21 anni, che poi si è tolto la vita gettandosi dal quarto piano, ossia da una finestra della casa in cui i due abitavano.

A chiamare la Polizia sono stati i vicini di casa, insospettiti dai rumori provenienti dall’appartamento. Del giovane, còrso, al momento non si conoscono le generalità.

Il ragazzo, secondo quanto si apprende, si sarebbe rifiutato di aprire la porta all’arrivo dei poliziotti, che l’avrebbero quindi sfondata trovando la donna a terra, piena di sangue e ferite, mentre lui si sarebbe lanciato da una finestra morendo a seguito della caduta.

La 46enne, che all’arrivo della Polizia era in in fin di vita, sarebbe deceduta in ambulanza nel tragitto verso l’ospedale. La donna lascia due figli: uno di 22 e l’altro di 12 anni.

La Magistratura di Bastia ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia.