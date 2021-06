Cane finisce nelle vasche dell’organico, salvato poco prima che i rifiuti fossero triturati

Livorno, 11 giugno 2021 – Un salvataggio che ha del miracoloso per un cane, un bell’incrocio huski di colore grigio chiaro, finito questa mattina, venerdì 11 giugno, nelle vasche dell’organico della discarica di Vallin dell’Aquila a Livorno.

Prima che il “polpo” meccanico raccogliesse come di prassi i rifiuti stoccati per triturarli, e quindi portarli a trattamento fuori Livorno, un operatore di Aamps si è accorto della presenza dell’animale e ha fermato le operazioni per chiamare la Polizia municipale.

Con l’aiuto dell’allacciatore professionale, convenzionato con il Canile municipale, il cane è stato quindi recuperato, non senza fatica.

La successiva lettura del chip da parte del veterinario convenzionato ha consentito di rintracciare il proprietario, al quale il cane Toto, di 7 anni, è stato riconsegnato.