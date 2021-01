Caos movida a Livorno, chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale

(Anna Viola) Livorno, 8 gennaio 2021 – Caos movida a Livorno. Ogni sera decine e decine di giovani si assembrano tra via Roma e via Cambini, a due passi da piazza Attias, per fare l’aperitivo serale, dopo le 18. Gli assembramenti, a dire il vero, c’erano anche quando vigeva la zona arancione, anche se con la zona gialla e la possibilità di prendersi una bevuta e portarsela via, oggettivamente, il problema è esploso.

Quello che accade ogni sera, secondo quanto denunciano i residenti, ha dell’incredibile. Ragazzi ed anche ragazze che, dopo aver bevuto, orinano tra le auto in sosta, sui muri dei palazzi, in dispregio di ogni regola e norma di civile comportamento.

Questa sera, venerdì 8 gennaio, la situazione è esplosa. Alcuni abitanti della zona, sfiniti da quanto sta accadendo, hanno chiamato Polizia, Carabinieri e Municipale. Non è mancato chi ha documentato con foto e video quanto stava avvenendo in questi giorni e questi video e queste foto sono state fatte girare sui social. Da qui, l’allarme che è scattato e adesso la questione è sui tavoli dell’amministrazione comunale di Livorno alla quale, anche alla luce di quanto accaduto nelle scorse ora, i residenti chiedono che siano presi dei provvedimenti.