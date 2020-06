Cento anni per Maria Sugarelli, i saluti del sindaco e la festa in famiglia

Livorno, 1 giugno 2020 – Maria Sugarelli taglierà domani, martedì 2 giugno, il traguardo dei cento anni. Compleanno dunque straordinario per questa livornese ancora in gamba, del tutto autonoma ed informatissima su quanto accade, secondo quanto spiega, in un comunicato, l’ufficio stampa del Comune di Livorno, che informa che il sindaco Luca Salvetti le invia i più calorosi auguri a nome di tutta la città.

La Sugarelli, nubile, è una donna dai mille interessi. Ha viaggiato moltissimo ed ha letto anche tanto: romanzi ma anche testi scientifici e in particoalre di medicina. Oggi che la vista non le consente più di leggere, guarda la televisione e si mantiene informata sui fatti di cronaca. Sa tutto sul coronavirus Covid-19, assicurano in famiglia, inoltre conosce alla perfezione le norme sul contenimento del contagio.

Domani la signora ci sarà una bella festa in famiglia con nipoti, bisnipoti e vicini di palazzo. Mantenendo le giuste distanze, Maria, che ha già ricevuto omaggi floreali, festeggerà con torta e candeline l’importante traguardo.