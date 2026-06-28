Cinema sotto le stelle e novità dai Festival internazionali

(Donatella Nesti) Livorno, 28 giugno 2026 – Si prospetta un’estate calda e quindi adatta a serate al fresco serale davanti allo schermo delle Arene estive livornesi che ripropongono i film usciti in inverno e persi da molti spettatori. Naturalmente non mancano i film per la famiglia ed i bambini ma sono nella programmazione anche film d’autore reduci da premi Oscar, Leoni di Venezia, premi David di Donatello, Nastri d’argento, pellicole da vedere o rivedere in attesa dei prossimi appuntamenti che già compaiono nei siti della Mostra del cinema di Venezia e del Festival di Locarno.

Sarà la regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal, (La figlia oscura, La sposa!, Crazy Heart) a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 83à Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (2-12 settembre 2026), che assegnerà il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera. Maggie Gyllenhaal, nell’accettare la proposta, ha dichiarato: “Sono entusiasta di accettare l’invito a presiedere la Giuria della Mostra di Venezia di quest’anno. Venezia ha sempre sostenuto voci autentiche e singolari e sono onorata di contribuire a portare avanti questa tradizione coraggiosa e necessaria”.

Ogni anno durante il mese di agosto la città di Locarno si trasforma per undici giorni nella capitale mondiale del cinema d’autore. Qui gli appassionati possono scoprire i film in programma nella quiete delle sale cittadine o all’aperto sotto le stelle in Piazza Grande, il cinema all’aperto che accoglie ogni sera oltre 8000 persone davanti a uno degli schermi più grandi del mondo. L’edizione prevede già il conferimento di importanti riconoscimenti ad alcune grandi personalità del cinema: Isabella Rossellini: riceverà l’Excellence Award durante la serata di apertura. Asia Argento: riceverà il Life Achievement Award.

Tornando alla programmazione delle arene labroniche segnaliamo “Sguardi in Fortezza“, evento costruito da Menicagli Pianoforti, Circolo del Cinema Kinoglaz, in collaborazione con Fortezza Bar, Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale e Comune di Livorno. Tra gli ospiti di quest’anno sono attesi Sergio Rubini e Fabrizio Bentivoglio. All’interno della rassegna dei “lunedì d’autore” consiglio di non perdere La vita da grandi, già scelto dall’associazione Aps “Capire un ‘H” per il 3 dicembre, la giornata internazionale dedicata alla disabilità. Presente anche il film di Luca Dal Canto dedicato ad Igor Protti IGOR-L’eroe romantico del calcio, scomparso a 58 anni il 19 giugno 2026.

Per chi ama il cinema d’autore consiglio due film premiati con Oscar inseriti nella programmazione dell’Arena Ardenza a cura del cinema La Gran Guardia : Hamnet di Chloe Zhao tratto dal romanzo: Nel nome del figlio. Hamnet di Maggie O’Farrell. Il libro racconta la storia del figlio undicenne di William Shakespeare, Hamnet, morto forse di peste nel 1596 e di come la perdita abbia influenzato la creazione del capolavoro Amleto. L’altro film è Sentimental value del norvegese Joachim Trier. Questo film esplora il complicato rapporto tra due sorelle, Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), e il loro padre, Gustav Borg (Stellan Skarsgård), un celebre regista che rientra nelle loro vite dopo anni di assenza per girare un film basato sulla loro storia familiare. Il film è stato spesso paragonato alle opere di Ingmar Bergman per come tratta la gestione dei conflitti umani.

Il pubblico potrà vedere anche i film italiani: La grazia di Sorrentino, Primavera di Michieletto, Le città di pianura di Sossai, Cinque secondi di Paolo Virzì, Buen Camino di Checco Zalone, Gioia mia di Margherita Spampinato, Anna di e con Monica Guerritore un omaggio alla grande Anna Magnani.

Non mancherà Il diavolo veste Prada2. Il cast, un poco invecchiato, è lo stesso del primo iconico film presentato alla 63à Mostra del cinema di Venezia: Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy Sachs), Emily Blunt (Emily Charlton) Stanley Tucci (Nigel Kipling), Juson Theroux (Benji Barnes), Lucy Liu (Sasha Barnes), con Kenneth Branagh (Stuart). Il regista è David Frankel. Anche la Fortezza Nuova avrà il grande schermo, infatti il cinema di Via dei Pensieri verrà trasferito alla Fortezza.