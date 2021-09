Codice della strada, Salvetti replica a Romiti: “Stavo verificando un’emergenza”

(Redazione) Livorno, 22 settembre 2021 – Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Livorno, Luca Salvetti, a quanto il capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Andrea Romiti, ha postato su Facebook ieri, martedì 21 settembre, accusandolo di dare il cattivo esempio attraverso il non rispetto del codice della strada.

Con quel post Romiti ha inteso porre l’attenzione sulla presunta infrazione al codice della strada del sindaco Salvetti che, uscendo da via Roma, invece di svoltare a destra ed imboccare via Marradi, ha svoltato a sinistra costeggiando piazza Attias, che in quel verso non è transitabile dai mezzi privati ma solo dai mezzi pubblici e di soccorso.

Secondo quanto riportato da Losservatore.com, il sindaco Salvetti ha affermato: “Io vado a piedi e in scooter passo dalle strade dove a tutti viene consentito di passare. In quella foto io faccio quel tratto perché c’è un autobotte che sta bloccando tutto e io sono andato a vedere cosa era accaduto ed eventualmente chiamare per interventi Asa od i Vigili”. E la chiosa: “Come sempre faccio, sia a piedi o su un mezzo, cerco di verificare se ci sono emergenze in città per far intervenire mezzi di soccorso”.