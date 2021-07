Colto da malore, ottantenne perde la vita mentre è in mare davanti agli ex Pejani

Livorno, 5 luglio 2021 – Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 5 luglio, nelle acque di fronte ai bagni Onde del Tirreno, ex Pejani, sul lungomare di Ardenza. Un uomo di 83 anni, Giorgio Garzelli, vedovo della pittrice Gabriella Ulivieri, è annegato dopo essere stato colto da un malore mentre stava facendo il bagno.

Anche oggi, secondo la sua abitudine, l’uomo si era concesso una nuotata al mattino. Mentre era in mare, però, è stato colto da un malore. I bagnini, vedendolo in difficoltà, si sono tuffati in acqua per soccorrerlo ed è stata contattata la centrale unica del 112 che ha inviato sul posto i volontari della Svs di Ardenza e della Misericordia di Antignano con personale infermieristico a bordo che ha effettuato le manovre di rianimazione. Sul posto, poi, è giunta anche un’ambulanza della Svs di Livorno con personale medico, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.