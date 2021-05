Convenzione tra il Mascagni ed i Quattro Mori per le attività dell’Istituto musicale

(Angela Simini) Livorno, 27 maggio 2021 – Il Conservatorio Pietro Mascagni, fiore all’occhiello della nostra città, si avvia ad una brillante ripresa delle attività musicali grazie alla nuova convenzione siglata nella platea col teatro Quattro Mori, che porta la firma di Enzo Raugei, presidente della Compagnia portuali, di Marco Luise, presidente del Mascagni e di Serena Cassarri, presidente del Circolo Portuali.

Si tratta di una convenzione triennale, che rinnova la prosecuzione della precedente collaborazione tra i due organismi, che consentirà ampio spazio e opportunità di manifestazioni all’Istituto musicale che ha sempre dato prova di grande impegno, anche durante la pandemia. Prova ne sia che, mentre si procedeva all’espletamento di tale operazione, sul palco un ensemble dell’Orchestra del Mascagni provava musica di Aaron Copland, sotto la guida del Maestro Lorenzo Sbaffi, che ha apprezzato l’acustica del teatro.

“L’attività del Mascagni non si è mai di fatto fermata – precisa il direttore del Conservatorio, Renato Meucci – e la didattica ha potuto proseguire in regime di quasi completa normalità; ma certo, dalla primavera dell’anno scorso, non abbiamo potuto realizzare nessuna delle iniziative di rassegna, concerti, spettacoli, con le quali il Mascagni si rivolge al pubblico livornese, secondo una tradizione pluridecennale.”

E cioè: non si è fatta la stagione dei Concerti della domenica né la Rassegna di Musica da camera intitolata a Pietro Nardini, che vede a confronto le migliori formazioni cameristiche dei Conservatori italiani, né Suoni Inauditi, rassegna di musica contemporanea, né hanno avuto seguito le numerose occasioni di concerti, conferenze e incontri.

“Questo forzato silenzio di mesi ha reso anche più urgente, se possibile, il nostro desiderio di incontrare il pubblico cittadino e di esporre con orgoglio l’alto risultato artistico che è frutto dell’impegno didattico di questa scuola”, cosi Marco Luise, presidente del Conservatorio ed ha aggiunto : “In attesa di poter individuare una sede per il nuovo auditorium, proseguendo nell’uso a suo tempo intrapreso dal Comune, abbiamo deciso di richiedere alla Compagnia Portuale di Livorno e al Teatro Quattro Mori la disponibilità ad accogliere alcune delle nostre attività concertistiche, rinnovando una collaborazione triennale. ”

“La ripresa delle attivita culturali e di spettacolo dal vivo suggella il ritorno alla piena normalità del vivere quotidiano. E l’Amministrazione comunale saluta con soddisfazione la stipula di questo accordo che s’iscrive in un processo che deve vedere istituzioni e enti culturali mettere in sinergia risorse ed esperienze”, ha commentato Simone Lenzi . “Non si tratta solo di ottimizzare finanziamenti pubblici o di risparmiare risorse”, puntualizza “ma più precisamente di moltiplicare la valenza di iniziative e strumenti”

Anche Enzo Raugei stipula con soddisfazione la Convenzione: “L’impegno della Compagnia Portuale nell’ambito della cultura e dello spettacolo vanta una tradizione di radice lontana: dalla programmazione cinematografica orientata al cinema d’autore e d’essai, alle stagioni di prosa e di teatro, ma anche alla già rodata collaborazione con il Mascagni in iniziative di notevole spessore, sempre premiate da un largo consenso di pubblico”. E prosegue “Abbiamo dunque accolto con entusiasmo questa prospettiva che rinnova la collaborazione e la sinergia fra la Compagnia, il Teatro Quattro Mori e il Mascagni, un fiore all’occhiello per Livorno”

Il presidente Marco Luise ha anche dichiarato che il Mascagni diventerà Conservatorio di Stato a breve, quando cioè uscirà sulla Gazzetta Ufficiale il decreto stipulato nel gennaio scorso ed ha motivato il ritardo dell’operazione col rallentamento della burocrazia causato dalla pandemia.

Alla cerimonia della firma della Convenzione erano presenti il direttore del Conservatorio Renato Meucci, Antonio Rognoni direttore generale della Compagnia Portuale con i consiglieri Marco Martelli e Marco Dalli, Bruno Bini e Umberto Becchere, responsabili del Cinema Teatro Quattro Mori.