Coronavirus a Cecina, tre multe nelle ultime ore ad opera dei Carabinieri

(Carlo Grandi) Cecina, 11 aprile 2020 – Un uomo di 40 anni è stato fermato e multato mentre stava facendo jogging sulla pista ciclabile a Marina di Donoratico. Il fatto è accaduto nella mattinata di oggi, sabato 11 aprile, per iniziativa dei Carabinieri della compagnia di Cecina, che stavano effettuando dei controlli per verificare il rispetto delle norme governative contro la diffusione del coronavirus Covid-19. All’uomo è stata comminata una sanzione da 280 euro.

La stessa sanzione è stata applicata anche a due giovani, ieri, a Cecina. Nel primo caso un ragazzo di 20 anni che viaggiava in motorino è stato fermato e multato perché ritenuto non in possesso di un valido motivo per gli spostamenti. Nel secondo caso, invece, un giovane di 25 anni stava camminando per le strade di Cecina senza una reale motivazione, distante dalla sua abitazione, per cui è stato anch’egli sanzionato della stessa cifra.

Tra sanzioni e denunce, dall’inizio dell’emergenza coronavirus, i Carabinieri della compagnia di Cecina hanno inoltrato alla Procura di Livorno oltre cento segnalazioni.