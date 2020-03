Coronavirus a Livorno, il Rotary dona i primi 25 mila euro all’ospedale

(Marco Ceccarini) Livorno, 19 marzo 2020 – “Il club ha deciso di prorogare la raccolta fino a lunedì 23 marzo e al contempo di effettuare un primo bonifico di 25 mila euro”.

Lo fa sapere, attraverso una nota stampa, il Rotary club Livorno, che nei giorni scorsi ha lanciato il Progetto Covid-19 finalizzato alla raccolta di fondi da donare alla rianimazione dell’ospedale di Livorno. Ad oggi, giovedì 19 marzo, la cifra raccolta dal Rotary Livorno ha superato le 27 mila euro. Di questi, 25 mila sono già stati destinati, in giornata, a beneficio dell’ospedale di Livorno.

Il Progetto Covid-19 ha lo scopo di offrire un supporto concreto al reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale livornese con l’acquisto di alcune apparecchiature od attrezzature necessarie alla terapia intensiva in modo da far fronte a questa emergenza.

Il presidente del Rotary Livorno, Luciano Barsotti, esprime “un grande ringraziamento a tutti” e specifica che “abbiamo avuto donazioni da molte persone e non solo dai soci”.

Soci e non soci che sono interessati a sostenere questa iniziativa, aperta quindi alla cittadinanza, possono effettuare un versamento utilizzando uno specifico conto corrente bancario intestato a Rotary Club Livorno, Iban IT46G0503413900000000003520, inserendo nella causale Progetto Covid-19.

Il Rotary Club Livorno ha attivato un gruppo operativo di medici e farmacisti, soci dello stesso club, per individuare con l’Usl Toscana nordovest una donazione di strumenti sanitari utili a fronteggiare l’epidemia. A coordinare il gruppo è Manrico Bosio, già primario della radioterapia oncologica di Livorno, che si è messo in contatto con l’azienda Usl e con il primario dell’alta intensità e della rianimazione livornese, Paolo Roncucci, per individuare apparecchiature, strumentazioni e presidi che maggiormente occorrono in questo delicato momento.