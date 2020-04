Coronavirus a Livorno, la Coppa Barontini a giugno non si svolgerà

(Anna Viola) Livorno, 8 aprile 2020 – La Coppa Barontini, il prossimo 13 giugno, giorno di Sant’Antonino, non si terrà. L’annuncio è stato dato oggi, mercoledì 8 aprile, dal comitato organizzatore che, in una nota, ha spiegato le ragioni di questa decisione.

“Dopo esserci confrontati a lungo, è con grande rammarico che abbiamo preso questa decisione ed unanimemente abbiamo condiviso una scelta dolorosa ma inevitabile”, si legge in una lettera aperta. “La grave emergenza sanitaria causata dal coronavirus Covid-19 richiede comportamenti all’altezza della situazione, e le attuali condizioni non consentono di prevedere a breve lo svolgimento in sicurezza di una manifestazione che richiama migliaia di persone e ne coinvolge centinaia fra organizzazione e partecipanti”.

La Coppa Barontini, quest’anno, si sarebbe dovuta svolgere sabato 13 giugno in notturna. Ma per la terza volta nella sua storia non si farà. La gara a dieci remi della Coppa, che risale al 1966, si è infatti fermata solo nel 1971 e nel 1972. Originariamente organizzata dalla sezione del Pci del rione San Marco Pontino e dall’associazione Amici de l’Unità per ricordare il comandante partigiano Ilio Barontini, è ormai da molti anni, a tutti gli effetti, nel circuito nelle gare remiere livornesi. La scorsa edizione fu vinta dal Venezia, secondo il Borgo, terzo il Pontino.

La decisione è stata presa a seguito dell’emergenza sanitaria da coronavirus Covid-13. Le attuali condizioni, difatti, non consentono di ipotizzare lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. Il tutto, inoltre, senza contare che i vogatori non possono ancora allenarsi a causa delle restrizioni imposte sanitarie dettate in via precauzionale dal governo.

“Ora è il momento del senso di responsabilità che, in linea con i valori che da sempre contraddistinguono la nostra associazione, il comitato organizzatore e la stessa coppa Barontini, ci impone di evitare qualsiasi situazione che possa comportare un pericolo per le persone e per gli equipaggi”, ha affermato il comitato organizzatore.

Al momento rimangono invece confermate, secondo quanto si apprende, sia la Coppa de’ Risiatori che il Palio marinaro, le altre due gare remiere del Trittico livornese.