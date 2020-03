Coronavirus a Livorno, la prima vittima è un ospite di una struttura per anziani

Livorno, 14 marzo 2020 – Anche Livorno registra la prima vittima del coronavirus. Si tratta di Salvatore Longo, 98 anni, originario di Campiglia Marittima, ma ospite da circa un anno in una residenza assistita per anziani situata nella città di Livorno.

L’uomo, secondo quanto si apprende, aveva diverse patologie, di cui alcune gravi. Era stato ricoverato in ospedale giovedì scorso, 12 marzo, dopo che il personale, che segue quotidianamente i sei anziani che abitano nella stessa struttura, si era reso conto di un evidente peggioramento dell’anziano, che è stato trasportato al pronto soccorso dove, sottoposto al tampone, è risultato positivo al Covid-19.

Oggi, sabato 14 marzo, l’uomo è deceduto. I vertici della Rsa spiegano che il personale usava da giorni guanti e mascherine durante tutte le attività di assistenza agli ospiti.

