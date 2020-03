Coronavirus a Livorno, l’Aamps revisiona i servizi a tutela di operatori e cittadini

(Anna Viola) Livorno, 20 marzo 2020 – Le campane verdi per la raccolta del vetro saranno collocate in tutto il territorio comunale di Livorno La raccolta della carta, al contempo, rimane sospesa.

Il protrarsi dell’emergenza coronavirus impone all’Aamps una progressiva razionalizzazione dei servizi a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. Ne consegue, in primo luogo, che la sospensione della raccolta della carta, indicata in un primo momento solo per questa settimana, manterrà l’interruzione fino a data da destinarsi. In secondo luogo, a partire da lunedì prossimo, 23 marzo, sarà sospesa, fino a nuove disposizioni, anche la raccolta del vetro. Tuttavia, per limitare i disagi, verranno collocate in strada sessanta campane, per intendersi quelle di colore verde, dedicate al corretto conferimento di tale rifiuto.

Le decisioni sono state prese dalla direzione aziendale dell’Aamps e assieme alle rappresentanze dei lavoratori e ai rappresentanti della sicurezza della medesima azienda.

Nell’accordo si evidenza anche la messa in ferie di trenta operatori che potranno essere richiamati in servizio per eventuali emergenze. Si tratta di un’azione preventiva, proposta dalle organizzazioni sindacali e già adottata in altre realtà che erogano servizi pubblici, che in caso di quarantena forzata di qualche operatore, data l’emergenza da coronavirus Covid-19, permetterebbe di garantire i servizi essenziali proprio grazie al rientro in servizio di tali operatori.