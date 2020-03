Coronavirus a Livorno, Salvetti annuncia il terzo caso: “Saliranno ancora”

(Anna Viola) Livorno, 6 marzo 2020 – Continua a Livorno l’emergenza coronavirus. E’ stato il sindaco della città, Luca Salvetti, a comunicare nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, terzo caso di positività con un video messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale del primo cittadino. Il sindaco, attraverso questo breve video, ha chiesto ai livornesi di non farsi prendere dal panico e di continuare, pur con tutte le cautele necessarie, la loro vita quotidiana.

“Lo avevamo detto già nella conferenza stampa di pochi giorni fa, era molto probabile che i casi di coronavirus aumentassero anche a Livorno, come sta avvenendo nel resto del Paese. E’ così è accaduto. Aldilà delle prime fasi nelle quali si è diffuso panico e paura, la città ha reagito con grande serietà e buonsenso. E’ quello che volevamo. Dobbiamo affrontare con grande tranquillità le problematiche che via via emergono”, ha detto Salvetti. “I casi appurati sono tre, un dato che potrà variare. Ci sono inoltre persone in quarantena ed altre in isolamento. E’ un momento in cui dobbiamo valutare il da farsi. Penso alle attività commerciali e sportive, ma non solo. Lo stiamo facendo, partendo dal decreto ministeriale che è la norma che regola la questione. Facendo riferimento a questo, di volta in volta, affronteremo le questioni cercando di far sì che la nostra vita continui e che il nostro lavoro vada avanti. Invito perciò tutti i livornesi ad essere pronti ed attenti nel gestire con intelligenza questo momento particolare”.