Coronavirus a Livorno, Salvetti: “Appena possibile distribuiremo gli aiuti”

Livorno, 29 marzo 2020 – Oltre 4 miliardi ai Comuni, esattamente 4 miliardi 300 milioni, con 400 milioni dedicati ai buoni spesa e all’erogazione di generi alimentari.

Queste le misure annunciate dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con la conferenza stampa di ieri, sabato 28, per fronteggiare le difficoltà economiche provocate dall’emergenza coronavirus Covid-19. Oggi, domenica 29 marzo, viene divulgata la decisione presa con immediatezza dal Comune di Livorno.

La mossa di Conte, come annunciato dal sindaco di Livorno, Luca Salvetti, attraverso la propria pagina Facebook, ha spinto lo stesso sindaco a convocare subito l’unità di crisi per “approntare il sistema e l’organizzazione comunale per mettere in moto il meccanismo di distribuzione di questi aiuti”.

“Dopo la conferenza stampa straordinaria di Conte nella quale sono state annunciate risorse che attraverso i sindaci porteranno sul territorio risorse economiche per aiutare i cittadini in difficoltà, ho convocato l’unità di crisi per approntare immediatamente il sistema e l’organizzazione comunale per mettere in moto il meccanismo di distribuzione di questi aiuti”, ha scritto Salvetti. Che ha commentato anche la notizia della sperimentazione avviata all’ospedale di Livorno del farmaco che sembra bloccare l’evoluzione dell’infezione da Covid-19: “E’ un momento fondamentale dove di fronte all’emergenza dobbiamo mantenere i nervi saldi, intanto proprio da Livorno arriva una notizia sul fronte sanitario e medico che regala una concreta speranza”.