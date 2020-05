Coronavirus a Livorno, stalli blu gratis per tutti gli esercizi che riaprono dopo il blocco

Livorno, 26 maggio 2020 – Suolo pubblico gratis anche a ristoranti, pizzerie e bar che occupano stalli blu. Questa la decisione della giunta comunale riunitasi nella mattina di oggi, martedì 26 maggio, nella sala del consiglio comunale, al completo in presenza dopo i due mesi di blocco delle attività dovuto al coronavirus Covid-19.

Ad renderlo noto è il comune di Livorno in una nota stampa in cui si evidenzia che gli esercenti che hanno stalli blu storici possono richiedere la conferma degli stessi, e se necessario ne avranno uno in più rispetto all’anno passato, mentre coloro che non hanno mai fatto richiesta di suolo pubblico su stalli blu, ma quest’anno vorranno fare domanda, avranno diritto a uno o due stalli blu a seconda della metratura interna del locale.

“Questa mattina durante la giunta abbiamo affrontato e risolto il discorso relativo all’ampliamento su stalli blu, che sono in gestione a Tirrenica Mobilità perché l’obiettivo dell’amministrazione comunale è dare una mano a tutti i ristoranti, pub, bar, pasticcerie, eccetera, che sono stati fortemente danneggiati dal lungo blocco delle attività dovuto alle restrizioni per il coronavirus. Il bilancio comunale può sostenere la decisione di giunta, dando così la possibilità agli esercenti di alleggerire le spese”, ha affermato il sindaco Luca Salvetti.

E l’assessora alla mobilità, Giovanna Cepparello, ha aggiunto: “Abbiamo lavorato per sospendere temporaneamente l’utilizzo delle aree destinate a parcheggio a pagamento, convinti che in questo momento di emergenza la ripresa economica della città debba essere una priorità”.

Rimane da capire quali saranno gli effetti di una simile decisione, che sicuramente nasce dalla volontà di andare incontro a chi riapre dopo il lockdown, sulla disponibiltà di posti auto e parcheggi a pagamento.