Coronavirus, a marzo in calo i container dalla Cina

Genova, 1 marzo 2020 – Domani, lunedì 2 marzo, inizia la prima settimana lavorativa del mese di marzo e secondo quanto scrive Shippingitaly.it, quotidiano on-line del trasporto marittimo con sede a Genova, a partire da domani e per alcune settimane, in virtù della drastica riduzione dei commerci causata dal coronavirus, si avranno gli effetti negativi della netta riduzione dell’export di container dalla Cina.

Ad essere colpito sarà soprattutto lo scalo di Genova, uno dei più esposti ai traffici con l’Estremo Oriente, ma più in generale tutti i porti che hanno commerci diretti con il colosso asiatico, da La Spezia a Napoli, da Trieste a Venezia, risentiranno della delicata situazione sanitaria di livello internazionale.

