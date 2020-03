Coronavirus, al via il bando dell’Usl per le associazioni che portano la spesa a domicilio

Livorno, 19 marzo 2020 – E’ stato pubblicato nella sezione Bandi e Avvisi del sito istituzionale dell’azienda Usl Toscana nordovest, Uslnordovest.toscana.it, il bando della zona Livornese rivolto a tutte le associazioni del volontariato interessate ad aderire al servizio di consegna della spesa a domicilio da realizzare sul territorio dei comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola.

“Gli interessati possono comunicare da subito la propria disponibilità per posta elettronica”, si legge in un comunicato appositamente diffuso dalla medesima azienda Usl. L’indirizzo di posta elettronico da contattare è segreteria.zonadistrettolivornese@uslnordovest.toscana.it. Vanno indicati i recapiti, il numero degli operatori disponibili e quale territorio si intende coprire con il servizio.

“Il servizio prevede la spesa e consegna a domicilio dei beni di prima necessità”, si legge ancora nella nota stampa, ossia alimenti, igiene personale e della casa, farmaci, da portare “alle persone anziane che, considerate le misure restrittive previste dai decreti governativi, sono invitate a non uscire dalla propria abitazione e che, a causa di precarie condizioni di salute, di autonomia o di solitudine, non possono provvedere autonomamente non potendo contare su risorse familiari”.

Le risorse sono state stanziate dalla Regione Toscana con un’apposita delibera per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus Covid-19.