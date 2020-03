Coronavirus, brusco calo dei nuovi casi che a Livorno e provincia scendono a tre

Livorno, 21 marzo 2020 – Sono tre i nuovi casi di coronavirus Covid-19 registrati nell’area della ex azienda Usl 6. Secondo il bollettino diffuso dalla Regione Toscana tramite l’agenzia d’informazione Toscana Notizie, in relazione al territorio livornese, nella rilevazione di oggi, sabato 21 marzo, la crescita dei positivi al tampone si è fortunatamente interrotta ed anzi è in netto calo.

Con i nuovi tre positivi, il numero totale dei casi arriva a 120 a Livorno e provincia, molti dei quali sono in quarantena nelle proprie abitazioni, anche se non mancano coloro che sono in cura negli ospedali e nelle strutture sanitarie.

Le zone interessate sono quelle di Livorno e della Valdicornia con Cecina ed anche alcuni comuni limitrofi appartenenti alla provincia di Pisa. Da segnalare che all’isola d’Elba, zona sanitaria autonoma, finora non è stato registrato alcun caso di coronavirus.

Il numero di tre nuove positività è quello trasmesso dall’assessorato alla Salute della Regione al Ministero della Sanità e conteggiato nei numeri ufficializzati in serata dalla Protezione civile. Ieri, nell’area della ex azienda Usl 6, i nuovi casi di coronavirus erano stati 55 più un deceduto.

In Toscana, oggi, le nuove positività registrate sono 219 con 25 persone che hanno perso la vita a causa dal Covid-19. In Italia, invece, la Protezione civile nazionale ha diffuso il dato di 4821 nuovi casi e 793 decessi nella sola rilevazione odierna.