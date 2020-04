Coronavirus, Cig in deroga già chiesta per 19 mila in Toscana

Firenze, 3 aprile 2020 – Ad oggi, venerdì 3 aprile, le domande per la Cig in deroga, cassa integrazione, messa in campo dal governo nazionale tramite le amministrazioni regionali sono quasi novemila a beneficio di circa 19 mila lavoratori. La cassa in deroga è stata attivata dal governo a seguito della crisi determinata dall’emergenza sanitaria da coronavirus Covid-19.

La cifra è resa nota dall’agenzia Toscana Notizie della giunta regionale toscana. Per l’esattezza, secondo quanto informa un comunicato, le domande per la cassa integrazione in deroga presentate dai datori di lavoro sono 8699 a favore di 18994 lavoratori dipendenti.