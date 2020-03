Coronavirus, Coop senza fila per gli operatori della sanità

Livorno, 24 marzo 2020 – Nell’ambito dei provvedimenti per l’emergenza coronavirus Covid-19 la Unicoop Tirreno ha deciso di riservare agli operatori della sanità, purché muniti di tessere o badge di riconoscimento, la possibilità di aver garantito l’accesso prioritario alla spesa nei supermercati della Unicoop Tirreno.

“Considerato il ruolo fondamentale del personale sanitario, la necessità di rispettare i turni di lavoro e la scarsità di tempo per il riposo, da oggi medici, infermieri, oss ed altri operatori della sanità avranno accesso prioritario alla spesa e saranno pertanto autorizzati dal personale di punto vendita a superare eventuali code all’ingresso del negozio e in cassa. Per usufruire di questa corsia preferenziale gli operatori sanitari dovranno essere regolarmente muniti di badge o tesserino di riconoscimento”, si legge in un comunicato della Unicoop Tirreno, la cui decisione segue quella di altre Coop italiane a favore del personale sanitario impegnato a fronteggiare l’emergenza coronavirus.