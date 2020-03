Coronavirus, diciassette nuovi casi ma zero decessi nelle zone livornesi

Livorno, 25 marzo 2020 – Sono 17 i nuovi casi di positività al coronavirus Covid-19 nel territorio livornese, che comprende le tre zone sanitarie di Livorno, Valdicornia ed Elba, indicati nel bollettino della Regione Toscana diffuso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, dall’agenzia d’informazione Toscana Notizie. E’ da registrare, al contempo, che il numero dei nuovi decessi è zero.

Tra i nuovi positivi, secondo quanto si apprende, ci sarebbe però anche un bambino di pochi mesi il cui tampone, così come quelli del padre e della madre, sarebbe risultato positivo al Covid-19.

Nel complesso, i casi di coronavirus accertati finora nel territorio delle tre zone livornesi sono 179. Le persone decedute, invece, rimangono nove.

In Toscana, sempre secondo il bollettino, i nuovi casi positivi sono 273 da ieri. Il che fa salire a 2972 il numero dei contagiati da quando è iniziata l’emergenza sanitarie. I decessi nelle ultime ventiquattrore sono 13, che vanno ad aggiungersi ai 129 registrati fino a ieri, per un totale di 142 complessivi dall’inizio dell’epidemia.

A livello nazionale, infine, i nuovi contatti sono 5210 con 683 nuovi decessi. Complessivamente, in Italia, i contagiati sono finora 74836 con 7503 decessi totali.

Le persone attualmente in cura, in Toscana come nel resto d’Italia, sono in cura sia con ricoveri ospedalieri che domiciliari.