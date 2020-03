Coronavirus, due deceduti e dieci nuovi casi da ieri in provincia di Livorno

Livorno, 22 marzo – Due deceduti e dieci nuovi casi da ieri ad oggi. Questo è il dato relativo al territorio livornese, contenuto nel bollettino della Regione Toscana diffuso dall’agenzia d’informazione Toscana Notizie nel pomeriggio odierno, domenica 22 marzo, relativo all’emergenza pandemica da coronavirus Covid-19.

La sesta e la settima vittima dall’inizio dell’emergenza sono un uomo di 80 anni di Piombino ma ospedalizzato a Livorno e uno di 79 anni di Rosignano.

Dei dieci nuovi casi, invece, cinque sono relativi alla zona sanitaria di Livorno, quattro a quella di Cecina e Valdicornia, uno alla zona dell’Elba che, dunque, nelle ultime ventiquattrore ha fatto registrare il primo caso di positività.

In particolare, per quanto riguarda il primo caso isolano, l’azienda Usl Toscana nordovest ha fatto sapere che si tratta di un uomo di 77 anni, residente nella frazione di Rio Marina del comune elbano di Rio, che è stato individuato all’ospedale di Portoferraio. Si tratta di una persona in trattamento periodico nella struttura ospedaliera dell’Elba. Le persone a lui vicine sono già state prese in carico dall’azienda sanitaria e si stanno verificando anche eventuali altri contatti.

Nel complesso, con i nuovi casi, sono saliti a 130 coloro che, nel territorio della ex azienda Usl 6, sono finora risultati positivi al Covid-19. Il numero è globale e riguarda sia i ricoveri ospedalieri, sia quelli domiciliari che i trasferimenti da altri luoghi.

In Toscana, nei dati trasferiti dall’assessorato alla Salute della Regione al Ministero della Sanità e alla Protezione civile nazionale, sono 265 i nuovi casi positivi al coronavirus comunicati oggi relativamente al territorio regionale. Una ventina, esattamente 19, sono invece i decessi. Nel complesso, i contagiati, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono 2277 con 91 decessi.

A livello nazionale, secondo i dati odierni, i nuovi casi nell’ultimo giorno sono stati 3957 con 651 deceduti. Si tratta di un dato migliore rispetto a ieri, quando i nuovi casi erano stati 4821 e ben 793 le persone scomparse. Dall’inizio della crisi sanitaria ad oggi, in Italia, 59138 sono accertati con 5476 deceduti.