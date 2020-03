Coronavirus, due nuovi casi in città e un altro in provincia di Livorno

Livorno, 8 marzo 2020 – Salgono a dieci i casi di positività al coronavirus Covid-19 in provincia di Livorno, di cui sette nel solo capoluogo. Tre sono i nuovi casi, due in città, uno in provincia, registrati nelle ultime ore.

Oggi, domenica 8 marzo, a Livorno sono risultati positivi un uomo e una donna, il primo di 80 anni, la seconda di 73, che sono stati entrambi ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Livorno.

A Piombino, invece, un uomo di 71 anni, dopo l’accesso al pronto soccorso, è stato rimandato in quarantena domiciliare presso la propria abitazione.

Nei giorni scorsi, a Livorno, un uomo di 55 anni è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale cittadino in condizioni critiche. Una donna di 54 anni è stata ricoverata alle malattie infettive. Un uomo di 54 anni, invece, è stato rinviato a casa, in quarantena, dopo un accesso in ospedale.

Marito e moglie, lui 73 anni e lei 70, residenti a San Vincenzo, sono attualmente a casa in terapia e quarantena domiciliare.