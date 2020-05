Coronavirus, due nuovi contagi e nessuna vittima nelle zone della ex Usl

(Angela Simini) Livorno, 29 aprile 2020 – Ancora stazionaria, anche se in leggero miglioramento, la situazione del coronavirus Covid-19 che si riscontra oggi, mercoledì 29 aprile, nel Paese, in Toscana e nel territorio dell’ex Usl 6, comprendente la zona Livornese, l’Elba, la Bassa Valle di Cecina con la Val di Cornia.

Per la zona Livornese , in particolare, l’agenzia di stampa Toscana Notizie, report ufficiale della Regione. rileva due nuovi contagi e nessun decesso, dati rilevati anche dal bollettino serale dell’Asl Toscana NordOvest.

In Toscana, sempre secondo Toscana Notizie, si conferma lo stesso numero di decessi di ieri, cioè 16, di cui nove uomini e sette donne con un’età media di 85 anni. I nuovi contagi sono 61, mentre i nuovi guariti raggiungono quota 2802, 278 più di ieri, di cui 1305 le persone “clinicamente guarite”, 140 più di ieri, divenute cioè asintomatiche, e 1497, 138 ) le persone dichiarate guarite a tutti gli effetti.

In calo i ricoveri nei posti letto dedicati ai pazienti Covid-9, oggi 715, 48 in meno di ieri, di cui 139 in terapia intensiva, cinque in meno, registrando così il punto più basso dal 18 marzo 2020.

In calo anche le persone in isolamento a casa, ossia quelle che presentano sintomi lievi, in tutto 4948, meno 185 rispetto a ieri.

Nell’area vasta dell’azienda Toscana Nordovest oggi il bollettino serale dell’agenzia sanitaria registra 14 nuovi casi positivi, dei quali due nell’area dell’ex Usl uno a Livorno e uno all’Elba, mentre nessun caso nelle Valli Etrusche, che raggruppa la Bassa Val di Cecina e Val di Cornia. Su tutto il teritorio dell’Usl Nordovest continua ad aumentare il numero dei guariti. Finora sono 628 i guariti virali, i cosiddetti “negativizzati”, e 1063 i guariti a tutti gli effetti per un totale di 1691 guariti (ieri 1450, ndr). I ricoveri per Covid-19 ad oggi sono in totale 155 (ieri 161, ndr) di cui 36 (ieri 37) in terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero risultano inoltre 5848 (ieri 5937, ndr) le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’azienda Usl Toscana Nordovest. I decessi, su tutto il territorio aziendale, sono quattro, ai quali il bollettino ne aggiunge un altro verificatosi nei giorni scorsi, del quale però non indica il comune di residenza, né altri dati. Nessun decesso invece , come già detto, nel territorio della vecchia Usl.

Anche a livello nazionale tornano a diminuire i decessi, oggi 323, ieri 382, una cifra ancora consistente, ma mediamente in discesa rispetto a pochi giorni fa. Il bollettino della Protezione civile segnala in confortante calo il numero dei malati, ossia 104657, 548 meno di ieri. Sono 71252 i guariti, con un incremento di 2311 unità rispetto a ieri. Prosegue infine ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 1795, 68 meno di ieri.