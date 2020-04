Coronavirus, in arrivo anche a Livorno e provincia le mascherine della Toscana

(Angela Simini) Livorno, 6 aprile 2020 – Il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato l’ordinanza sull’uso e obbligatorietà di portare le mascherine e ha comunicato che verranno distribuite sul territorio regionale, circa 8 milioni e 500 mila unità, già inviate nella mattinata di oggi, lunedì 6 aprile, ai sindaci affinché le facciano recapitare ai cittadini toscani casa per casa.

Anche a Livorno e provincia le mascherine verranno distribuite ai residenti ad opera delle varie amministrazioni comunali. Sono mascherine monouso, equivalenti a quelle chirurgiche, del tipo Ffp1, un primo elemento di precauzione e di protezione primaria.

Rossi ha assicurato che continuerà a seguire da vicino la produzione delle mascherine secondo le disposizioni della sanità mondiale, in modo che i cittadini ne abbiano sempre. L’obbligatorietà dopo che i sindaci comunicheranno che la consegna è avvenuta. Solo allora ne diventerà obbligatorio l’uso, soprattutto per chi entra in luoghi chiusi dove si deve rispettare la distanza sociale: tram, banche, uffici.

Rossi ha dato un tempo di sette giorni per espletare le pratiche. Ma ha aggiunto anche che la mascherina non protegge in senso assoluto dal contagio e pertanto raccomanda di stare a casa.