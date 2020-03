Coronavirus, in arrivo cento milioni di mascherine dalla Cina

Roma, 19 marzo 2020 – Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, attraverso la propria pagina Facebook istituzionale, ha annunciato l’arrivo, in Italia, di cento milioni di mascherine anti-contagio dalla Cina. Scrive il ministro: “Ho il contratto che abbiamo firmato oggi per cento milioni di mascherine che arriveranno nelle prossime settimane da una società cinese”.

Di Maio, sempre sulla pagina Facebook ministeriale, ha quindi specificato che “all’Italia in questo momento servono decine di milioni di mascherine” e che “abbiamo sbloccato circa otto milioni di mascherine in arrivo nel fine settimana” da diverse aree del mondo, in particolare da Egitto, Turchia e Germania ed ha aggiunto che “stiamo lavorando per sbloccarne due milioni in Brasile” ed “altre in Ucraina”.

Secondo quanto affermato dal ministro Di Maio, infine, in Italia “stanno arrivando altri ventilatori polmonari”.