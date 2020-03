Coronavirus, la Toscana in aiuto della Lombardia

Firenze, 2 marzo 2020 – La Toscana mette a disposizione della Lombardia cinque posti letto di terapia intensiva al fine di accogliere altrettanti pazienti, provenienti dal sistema sanitario lombardo, colpiti dal coronavirus.

La notizia viene riportata da Toscana Notizie, l’agenzia di informazione della Regione Toscana.

“Nonostante la situazione di difficoltà abbiamo voluto rispondere alla richiesta del Ministero della Salute mettendo a disposizione della Lombardia cinque letti di terapia intensiva nei nostri ospedali”, hanno affermato in modo congiunto, secondo quanto evidenzia Toscana Notizie, il governatore Enrico Rossi e l’assessore regionale al Diritto alla salute Stefania Saccardi. “Ci sembrava un gesto di solidarietà doveroso”.

Negli ospedali della Toscana ci sono 445 posti letto nei reparti di terapia intensiva e sub-intensiva. La Regione Toscana, con questa scelta, ha aderito all’invito del Ministero della Salute di offrire solidarietà concreta alla Regione Lombardia, duramente colpita dal coronavirus.

