Coronavirus, la Toscana si adegua al piano nazionale

Firenze, 22 febbraio 2020 – La Toscana si adegua alle disposizioni nazionali in materia di contrasto al coronavirus. Al termine del summit svolto nella serata di ieri, venerdì 21 febbraio, cui hanno partecipato anche il governatore Enrico Rossi e l’assessore regionale Stefania Saccardi assieme ad esperti e rappresentanti della Protezione civile, la Regione Toscana ha deciso di adottare in tutto e per tutto il piano di tutela indicato dal Governo. Le nuove regole, che ampliano quanto già disposto a livello toscano, varranno inizialmente tre mesi.

Chi arriva dalla Cina od è stato a contatto con persone infettate deve sottostare a “sorveglianza attiva”. Ogni azienda sanitaria toscana è chiamata inoltre ad attivare dei numeri verdi a disposizione dei cittadini per segnalazioni, consulenze, informazioni.