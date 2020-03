Coronavirus, messe sospese in tutte le chiese della provincia di Livorno

(Stefano Bramanti) Livorno, 8 marzo 20202 – Messe sospese, in Toscana, al momento fino a venerdì 3 aprile, in ottemperanza del decreto per l’emergenza coronavirus approvato nella notte tra ieri ed oggi, sabato 7 e domenica 8 marzo, dal governo nazionale.

Le autorità religiose si sono adeguate alla novità restrittiva, dopo aver già sospeso varie attività. Il testo governativo, all’articolo 2, lettera V, sospende infatti le celebrazioni liturgiche. Di conseguenza anche le parrocchie delle diocesi di Livorno, Volterra e Massa Marittima, ossia quelle concernenti i vicariati della provincia livornese, hanno sospeso la celebrazione delle messe.