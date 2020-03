Coronavirus, nona vittima e ventidue nuovi casi nel territorio livornese

Livorno, 24 marzo 2020 – La nona vittima del coronavirus Covid-19 registrata nel territorio della ex azienda Usl 6 è una donna di 90 anni. Era ricoverata all’ospedale di Livorno da alcuni giorni. Nello stesso territorio, secondo il bollettino diffuso dalla Regione Toscana tramite l’agenzia d’informazione Toscana Notizie nel pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, si sono avuti 22 nuovi casi di positività. Adesso, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono 162 i positivi registrati, complessivamente, nelle tre zone sanitarie della ex Usl 6, ovvero Livorno, Valdicornia ed Elba. Nel numero dei contagiati sono conteggiati tutti, indipendentemente dal fatto che siano ricoverati in ospedale o presso il proprio domicilio od anche che siano stati trasferiti in queste aree da altri luoghi.

A livello regionale, invece, sono 21 i decessi da ieri, mentre 238 sono i nuovi casi positivi. In Toscana salgono di conseguenza a 2699 i contagiati dall’inizio dell’emergenza con 2519 persone attualmente in cura ma anche con 129 pazienti che hanno perso la vita a causa di questa infezione.

I nuovi contagiati, in Italia, sono 3612 e 743 i deceduti da ieri. Il numero delle vittime dall’inizio dell’emergenza pandemica, in Italia è arrivato a 6820 mentre 69176 sono coloro che sono stati contagiati dal coronavirus.